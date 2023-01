Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Team DSM met Bardet als kopman naar Tour de France

17:06 uur DSM gaat dit jaar voor de Tour de France een ploeg bouwen rond Romain Bardet. De Fransman wordt de absolute kopman van het Nederlandse team, nadat hij vorig jaar nog had gemikt op een goed klassement in de Giro d'Italia. Bardet verliet die ronde voortijdig wegens ziekte en reed daarna alsnog de Tour in een ploeg die vooral ging voor dagsuccessen.

"Het Franse publiek zal blij zijn dat we met hem voor het klassement gaan", vertelde ploegleider Matthew Winston vanuit het Spaanse Calpe, waar de ploeg een online-teampresentatie hield. "We gaan ons best doen hem superfit aan de start te krijgen en hem zo goed mogelijk te omringen."

Bardet werd al eens tweede (2016) en derde (2017) in de Tour. Vorig jaar was de Giro zijn hoofddoel, maar de 32-jarige Fransman moest in de dertiende etappe ziek opgeven. Hij stond op dat moment vierde in het algemeen klassement. In de Tour, die hij daarna alsnog reed, eindigde Bardet als zesde.

Wielerploeg Emirates creëert functie voor oud-ploegleider Peiper

16:00 uur Voormalig ploegleider Allan Peiper keert in een nieuwe functie terug bij wielerploeg UAE Team Emirates. De 62-jarige Australiër was in 2020 en 2021 de steun en toeverlaat van Tadej Pogacar, de Sloveen die twee keer de Tour de France won. Omdat hij kanker had hield Peiper het eind 2021 voor gezien.

„Toen Allan zijn afscheid aankondigde, heb ik gezegd dat de deur voor hem altijd op een kier zou staan”, verklaarde teambaas Mauro Gianetti. „Ik ben verheugd dat ik mij aan mijn woord kan houden: niet zozeer voor de baan, maar omdat zijn gezondheidstoestand verbeterd is. Dat is het beste nieuws dat we konden krijgen.”

Peiper keert niet terug in de ploegleiderswagen. Voor hem is een nieuwe functie gecreëerd als parttime koersanalist. „Allan zal zich in samenwerking met de sportieve staf concentreren op technische elementen”, meldt de ploeg.

Oud-coureur Peiper was in het verleden onder meer ploegleider van Davitamon-Lotto, T-Mobile, HTC-High Road, Garmin-Sharp en BMC.

Go Ahead maanden zonder aanvoerder Kuipers door elleboogblessure

15:36 uur Go Ahead Eagles moet aanvoerder Bas Kuipers de komende maanden missen. De 28-jarige verdediger heeft zaterdag een elleboogblessure opgelopen en moet worden geopereerd, meldt de nummer 10 van de Eredivisie.

Kuipers kwam zaterdag tegen Fortuna Sittard (0-2-winst) bij een val ongelukkig terecht. Hij moest in de 72e minuut per brancard het veld verlaten. Kuipers, die eerder voor onder meer NEC en Excelsior speelde, miste dit seizoen één competitiewedstrijd van de club uit Deventer.

ADO Den Haag mag weer iedereen stadion binnenlaten

14:28 uur Iedereen mag weer naar een thuiswedstrijd van ADO Den Haag. De club uit de Keuken Kampioen Divisie, waar Dick Advocaat trainer is, laat weten dat het niet langer nodig is om een clubkaart te hebben om het stadion binnen te komen. Die maatregel werd ingesteld na ongeregeldheden rond een thuiswedstrijd eind vorig seizoen.

Bij de thuiswedstrijd tegen MVV van vrijdag gaat de nieuwe regeling al in. Supporters die een kaartje willen, moeten zich wel eenmalig laten registreren en identificeren. Voor risicowedstrijden kunnen wel weer strengere regels van kracht zijn. Per duel bepaalt de lokale driehoek of dat nodig is.

In en rond het stadion van ADO Den Haag braken eind mei hevige rellen uit toen de club tegen Excelsior promotie naar de Eredivisie misliep na strafschoppen. Uit onderzoek bleek dat de beveiliging van het stadion in het geheel niet op orde was. Wanneer iemand door het controlepoortje liep, konden anderen meeglippen. Minstens twintig mensen zouden zo het stadion binnen zijn gekomen en stewards grepen niet in.

Voor straf moest ADO de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in een leeg stadion spelen. Daarna waren alleen seizoenkaarthouders welkom op drie tribunes en die regels werden daarna steeds verder verruimd.

Wielerbond KNWU vindt in ervaren Leeser nieuwe directeur

14:00 uur Wielerbond KNWU heeft in de ervaren Maurice Leeser een nieuwe directeur gevonden. De voormalig topman van onder meer de nationale roeibond is vanaf volgende maand de definitieve opvolger van de in november vertrokken Thorwald Veneberg, die de afgelopen maanden op interim-basis werd vervangen door Nicolien Nicolai.

Leeser was van 2008 tot 2011 directeur van roeibond KNRB. Daarna, van 2011 tot 2018, had hij dezelfde functie bij het Watersportverbond. Daar vallen onder meer de sporten zeilen, surfen en kanoën onder.

Oud-politicus Wouter Bos, de voorzitter van de KNWU, is blij met de ervaring die Leeser meebrengt. „Die hebben we op dit moment binnen de KNWU hard nodig. Hij snapt de financiële issues binnen een nationale sportbond, is goed bekend met de verschillende uitdagingen bij zowel topsport als breedtesport, heeft een uitstekend netwerk bij NOC*NSF en kent ook de wereld van provincies en gemeenten goed”, aldus Bos.

Bogaerts en Jansen in beeld voor World Baseball Classic

13:21 uur In de voorlopige selectie van het Nederlands honkbalteam voor de World Baseball Classic in maart zijn grote spelers uit de Amerikaanse Major League (MLB) opgenomen. Onder anderen Xander Bogaerts en Kenley Jansen maken deel uit van de groep van vijftig spelers.

Andere grote namen uit de MLB die bondscoach Hensley Meulens presenteerde zijn Jurickson Profar, Jonathan Schoop, Chadwick Tromp, Didi Gregorius en Andrelton Simmons. Ozzie Albies is niet op tijd wedstrijdfit en ontbreekt.

De honkballers van Oranje spelen op 8 maart hun eerste wedstrijd op het officieuze WK tegen Cuba in Taiwan. In de twee voorgaande edities bereikte Nederland de halve finales. De definitieve selectie wordt in aanloop naar het toernooi bekendgemaakt. Dan is pas duidelijk of alle grote sterren uit de Major League ook mee mogen doen van hun clubs.

Zeges voor koplopers Celtics en Nuggets in NBA

08.55 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben hun koppositie in de oostelijke divisie van de NBA verstevigd met de 29e zege van dit seizoen. De ploeg won met 107-99 van Chicago Bulls. Jayson Tatum was topscorer met 32 punten.

De Celtics wisten pas in de slotminuten van de wedstrijd afstand te nemen van de Bulls. Dat kwam vooral door Zach LaVine, die in het vierde kwart de ploeg uit Chicago in de race hield met 15 punten. Hij maakte in totaal 27 punten voor de Bulls.

Denver Nuggets, de nummer 1 in de westelijke divisie, won van Los Angeles Lakers met 122-109. Jamal Murray was topschutter met 34 punten. Nikola Jokic maakte zijn elfde ’triple double’ van dit seizoen: 14 punten, 11 rebounds en 16 assists.

Bij de Lakers ontbrak nog steeds de geblesseerde sterspeler LeBron James. De ploeg had zonder James vijf keer op rij gewonnen, maar moest tegen de Nuggets een nederlaag incasseren. Russell Westbrook maakte 25 punten voor de Lakers.