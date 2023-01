Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zeges voor koplopers Celtics en Nuggets in NBA

08.55 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben hun koppositie in de oostelijke divisie van de NBA verstevigd met de 29e zege van dit seizoen. De ploeg won met 107-99 van Chicago Bulls. Jayson Tatum was topscorer met 32 punten.

De Celtics wisten pas in de slotminuten van de wedstrijd afstand te nemen van de Bulls. Dat kwam vooral door Zach LaVine, die in het vierde kwart de ploeg uit Chicago in de race hield met 15 punten. Hij maakte in totaal 27 punten voor de Bulls.

Denver Nuggets, de nummer 1 in de westelijke divisie, won van Los Angeles Lakers met 122-109. Jamal Murray was topschutter met 34 punten. Nikola Jokic maakte zijn elfde 'triple double' van dit seizoen: 14 punten, 11 rebounds en 16 assists.

Bij de Lakers ontbrak nog steeds de geblesseerde sterspeler LeBron James. De ploeg had zonder James vijf keer op rij gewonnen, maar moest tegen de Nuggets een nederlaag incasseren. Russell Westbrook maakte 25 punten voor de Lakers.