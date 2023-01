Topkeeper Mathew Ryan heeft werkvergunning binnen en is speelgerechtigd voor AZ

Ryan kan gelijk aan de bak tegen Fortuna Sittard, dat zondag op bezoek komt in Alkmaar. Hij verdringt daarmee Hobie Verhulst uit het doel, die afgelopen zondag een prima wedstrijd speelde tijdens de 2-0 uitzege bij sc Heerenveen. Verhulst stopte onder meer een strafschop van Amin Sarr.

Toptransfer

Met de komst van de ervaren Ryan, die onder andere 124 duels onder de lat stond in de Premier League, de meesten daarvan namens Brighton & Hove Albion, sloeg AZ vlak na de jaarwisseling een grote slag op de transfermarkt. Zeker gezien zijn brok aan (internationale) ervaring en het bedrag dat met de overgang gemoeid is: om en nabij de 500.000 euro.

Zo speelde Ryan inmiddels drie WK’s, terwijl de ex-keeper van onder meer Club Brugge, Valencia, Brighton & Hove Albion, Arsenal en Real Sociedad dit seizoen met Kopenhagen nog actief was in de groepsfase van de Champions League.

Hobie Verhulst stopt de strafschop van Amin Sarr. Ⓒ ProShots

Porto Alegre

Als jonge, 22-jarige doelman van Club Brugge maakte Maty zijn debuut op een wereldkampioenschap. Dat deed hij in de zomer van 2014 op het WK in Brazilië. Zo speelde de goalie, tweemaal uitgeroepen tot de beste doelman van de Belgische competitie, ook tegen het Nederlands elftal.

In Porto Alegre verloor Ryan in 2014 in een hectisch duel met 3-2 van Oranje. De keeper uit New South Wales, met zijn 1.84 meter niet de grootste doelman, werd toen gepasseerd door Arjen Robben, Robin van Persie en Memphis Depay.