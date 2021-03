FC Twente-keeper Joël Drommel bij PSV in beeld

PSV zal sowieso de keepersmarkt op moeten door het vertrek van Lars Unnerstall na dit seizoen. De Duitse tweede doelman van PSV vertrekt transfervrij naar FC Twente, dat met zijn komst inspeelt op het verwachte vertrek van Drommel komende zomer. Een complicerende factor bij de pogingen van PSV om Drommel te strikken is dat de Eindhovenaren de huidige doelman Yvon Mvogo voor twee seizoenen hebben gehuurd van RB Leipzig en dat Drommel in deze fase van zijn carrière niet het risico zal willen lopen op het tweede plan terecht te komen.

Eerder werd bekend dat Ajax de 24-jarige Drommel op de lijst heeft staan voor de opvolging van André Onana. De verwachting was toen nog, dat Onana in de zomer een transfer naar een Europese topclub zou maken. Door de schorsing van een jaar vanwege doping is dat perspectief ineens drastisch gewijzigd. De kans dat Onana getransfereerd gaat worden, is daarmee verkeken.

Drommel (24) speelt sinds 2014 voor FC Twente, waarvoor hij op 12 september 2015 debuteerde tegen Ajax. Inmiddels heeft de goalie uit Bussum 115 competitiewedstrijden voor FC Twente achter zijn naam. In de laatste interlandperiode is hij door bondscoach Frank de Boer bij de Oranje-selectie gehaald, wat zijn marktwaarde heeft vergroot. Drommel is de zoon van oud-doelman Piet-Jan Drommel (ex-AZ en ex-Telstar) en speelde aanvankelijk als veldspeler in de jeugd van Almere City alvorens te kiezen voor een carrière als doelman.