Brazilië stuurt Messi’s Argentinië naar huis

Gabriel Jesus zorgde in de eerste helft voor de voorsprong in de spannende wedstrijd. Een snelle aanval, die werd opgezet door aanvoerder Dani Alves, kwam via Roberto Firmino bij Jesus terecht, die hard binnenschoot.

Firmino beslist wedstrijd

Argentinië, met Ajacied Nicolas Tagliafico in de basis, creëerde goede kansen via Messi en Rodrigo De Paul, maar kreeg de gelijkmaker er niet in. Uit een counter maakte Firmino in de tweede helft op aangeven van Jesus de 2-0.

„We hebben kansen gehad, één bal raakte de paal, eentje ging vlak voor het doel langs en er waren strafschoppen die niet zijn gegeven”, zei Messi. „Vandaag zat het er niet in.” Tagliafico gaf toe dat Brazilië efficiënter was.

De Argentijnen hebben Brazilië al sinds 2005 niet weten te verslaan in een belangrijke wedstrijd. Voor de Brazilianen - waar David Neres de hele wedstrijd vanaf de bank bekeek - is het de eerste keer sinds 2007 dat ze de finale van de Copa America bereiken. In de finale zondag is de winnaar van Chili - Peru de tegenstander.