Nu echt de ’GOAT’: Mikaela Shiffrin alleen recordhouder met 87 wereldbekerzeges

De 27-jarige Shiffrin was zaterdag al de beste op de reuzenslalom en evenaarde daarmee het record van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die tot 86 wereldbekeroverwinningen was gekomen.

Tekst gaat verder onder de tweet

„Het is best lastig om het te bevatten”, zei Shiffrin na het passeren van Stenmark. „Het is een heerlijk gevoel om de tweede run als leidster in te gaan. Je moet een beetje verstandig zijn, maar ik wilde ook gewoon snel zijn. Je moet de tweede afdaling skiën alsof die op zichzelf staat en dat heb ik precies zo gedaan, geweldig.”

Eerste zege als tiener

Shiffrin hield in Are de Zwitserse Wendy Holdener bijna een seconde achter zich: 0,92. De derde plaats was voor de Zweedse Anna Swenn-Larsson.

Recordhoudster Shiffrin boekte ruim een decennium geleden, als tiener, in Are haar eerste wereldbekerzege.

In januari evenaarde Shiffrin al het record bij de vrouwen. Dat stond met 82 overwinningen op naam van haar landgenote Lindsey Vonn.