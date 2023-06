Fernando Alonso baalt van ‘negatieve kant’ van Formule 1

Alonso eindigde daarin achter winnaar Max Verstappen keurig als tweede, maar er werd naderhand veel gesproken over de pitstopstrategie. Toen het nog lichtjes regende stapte de tweevoudig wereldkampioen over van de hardste op de medium-band, maar weer een ronde later moest hij alweer een tweede pitstop maken en gezien de natte omstandigheden kiezen voor de intermediates. Verstappen reed op de droogweerbanden een ronde langer door en hoefde vervolgens maar één stop te maken.

,,Achteraf was het geen goede beslissing, maar op dat moment wel. We hebben geen glazen bol”, aldus Alonso, die baalt van alle verhalen. ,,Dat is wat ik niet leuk vind aan de Formule 1, dat het erop lijkt dat we altijd alleen maar de negatieve dingen belichten. Het is vanaf de bank ook heel makkelijk om je mening te geven.”

Alonso gaat nog even verder en geeft een voorbeeld: ,,Stel: wij waren direct gestopt voor intermediates. Dan zouden we nu alleen maar praten over de verkeerde beslissing van Red Bull, omdat ze Max een ronde te lang zouden hebben laten doorrijden op de slicks. En dan zou er niet worden gezegd dat Aston Martin heel dapper was. We moeten niet vergeten dat we ook waarderen dat er heel goede beslissingen worden genomen tijdens stressvolle momenten. Nu wordt er altijd één team uitgepikt die het niet goed heeft gedaan en daar uiten we dan kritiek op. Als wij waren gestopt voor intermediates en het had toch niet hard geregend, waren we teruggevallen naar de zevende plek. Nu worden we tweede in Monaco, blijkbaar na een slechte beslissing…”

Veel steun in eigen huis

De 41-jarige Spanjaard kan dit weekeinde in Barcelona logischerwijs op heel veel steun van de fans rekenen. Ruim tien jaar geleden, in mei 2013, boekte Alonso zijn laatste Formule 1-zege op het Circuit de Catalunya. ,,Dit circuit is vaak goed voor mij geweest en de support van de mensen geeft me nog meer motivatie. Het is ook fijn dat we na drie stratencircuits nu weer op een normale baan rijden, zodat we nieuwe onderdelen echt goed kunnen testen. Zeker tijdens de eerste trainingen op vrijdag.”