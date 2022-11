Ook Arsenal gunt door Jonker thuis gelaten Miedema extra vrije tijd

Het blijkt dat de topscorer aller tijden van Oranje van haar club tijd heeft gekregen om „uit te rusten en op te laden.” Miedema werd het afgelopen seizoen met veertien doelpunten voor de vierde keer op rij clubtopscorer bij de Londense club, maar kwam dit seizoen in vijf duels pas twee keer tot scoren. Ze slaat in ieder geval het duel met hekkensluiter Leicester van zondag over. Arsenal staat in de Women Super League tweede met 15 punten uit vijf duels, net als koploper Manchester United.

„Viv heeft wat vrije tijd gekregen om uit te rusten en op te laden. We ondersteunen haar nauwgezet en ze zal na de internationale pauze terugkeren”, meldde Arsenal aan sportsite The Athletic.

Miedema, die afgelopen zomer ondanks interesse van FC Barcelona en Olympique Lyon bij Arsenal, heeft een aantal zware seizoenen achter de rug. Sinds het WK 2015 heeft ze slechts drie vrije zomers gehad.

Eerder luidde Lieke Martens al de noodklok over het drukke programma in het vrouwenvoetbal. „Als spelers worden we zo zwaar belast. Dat wordt wel eens onderschat”, sprak de Oranje-aanvaller tijdens het EK van afgelopen zomer. „We spelen twee wedstrijden in de week en trainen vrijwel dagelijks. Als je geluk hebt, heb je één dag in de week vrij en in totaal twee weken vakantie over een jaar. Nou, hoeveel dagen hebben jullie vrij? Wel meer dan ons toch?”