Borussia Mönchengladbach ruim langs Sjachtar Donetsk, Manchester City naar volgende ronde

Drie weken geleden zegevierde de ploeg van trainer Marco Rose in Oekraïne al met 6-0.

Bij rust hadden de Duitsers een voorsprong van 3-0. De treffers kwamen op naam van Lars Stindl, Nico Elvedi en Breel Embolo. Na de pauze kwam ook Oscar Wendt nog tot scoren.

Het nog ongeslagen Borussia leidt in de poule met 8 punten. Sjachtar staat nog altijd op 4 punten. Later op de avond speelt Internazionale (2 punten) thuis tegen Real Madrid (4 punten).

Manchester City overklast Olympiakos maar scoort slechts één keer

In Griekenland was Manchester City veel te sterk voor Olympiakos Piraeus, maar bleef de overwinning beperkt tot 0-1. De ploeg van trainer Pep Guardiola verzekerde zich met de vierde opeenvolgende zege in de groepsfase van de Champions League van deelname aan de achtste finales.

Na ruim een halfuur voetbal schoot Phil Foden de openingstreffer binnen na een mooi uitgespeelde aanval. Manchester City was in Griekenland soeverein, schoot tien keer op het doel van Olympiakos. Daar stonden geen wapenfeiten van de Grieken tegenover.

Verdediger Nathan Aké ontbrak bij de Engelse ploeg vanwege een blessure.

City is met 12 punten nog foutloos in poule C. Olympiakos heeft pas 3 punten. Later op de avond komen groepsgenoten Marseille en FC Porto nog tegen elkaar in actie.