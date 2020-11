Gladbach ruim langs Sjachtar, City en Bayern naar volgende ronde

Drie weken geleden zegevierde de ploeg van trainer Marco Rose in Oekraïne al met 6-0.

Bij rust hadden de Duitsers een voorsprong van 3-0. De treffers kwamen op naam van Lars Stindl, Nico Elvedi en Breel Embolo. Na de pauze kwam ook Oscar Wendt nog tot scoren.

Real Madrid doet weer mee, Inter haakt af

Real Madrid doet in groep B van de Champions League weer volop mee. De Spaanse kampioen versloeg Internazionale in Milaan met 2-0. Daardoor hebben de Madrilenen hun kansen op een ticket voor de achtste finales aanzienlijk vergroot. Inter daarentegen moet zich als hekkensluiter in de poule gaan richten op de derde plek, goed voor deelname aan de Europa League na de winterstop.

Inter, met verdediger Stefan de Vrij in de gelederen, moest na ruim een half uur met tien man verder. Arturo Vidal kon zich niet beheersen en kreeg twee gele kaarten nadat hij vergeefs een strafschop had geclaimd. Wegens fel protesteren moest de Chileen het veld verlaten.

Real Madrid leidde na 7 minuten al met 1-0. Eden Hazard benutte een strafschop nadat Nacho was gevloerd door Nicolò Barella. Na een uur verdubbelde Rodrygo de marge met een volley op een voorzet van Lucas Vázquez. Middenvelder Achraf Hakimi raakte namens Inter de bal als laatste aan.

Manchester City overklast Olympiakos maar scoort slechts één keer

In Griekenland was Manchester City veel te sterk voor Olympiakos Piraeus, maar bleef de overwinning beperkt tot 0-1. De ploeg van trainer Pep Guardiola verzekerde zich met de vierde opeenvolgende zege in de groepsfase van de Champions League van deelname aan de achtste finales.

Na ruim een halfuur voetbal schoot Phil Foden de openingstreffer binnen na een mooi uitgespeelde aanval. Manchester City was in Griekenland soeverein, schoot tien keer op het doel van Olympiakos. Daar stonden geen wapenfeiten van de Grieken tegenover.

Verdediger Nathan Aké ontbrak bij de Engelse ploeg vanwege een blessure.

FC Porto heeft zich dankzij een zege bij Olympique Marseille (0-2) zo goed als zeker geplaatst voor de volgende fase van de Champions League. De Portugezen staan in poule C met 9 punten op de tweede plaats, en kunnen alleen via een theoretische kans nog van die plek worden gestoten door Olympiakos Piraeus.

Namens de bezoekers opende Zaidu Sanusi na veertig minuten de score. Marko Grujic moest namens Porto inrukken in de tweede helft met twee gele kaarten. Datzelfde overkwam Marseille-verdediger Leonardo Balerdi vier minuten later ook, en hij veroorzaakte bovendien een penalty. Sergio Oliveira faalde niet en bepaalde de eindstand op 0-2.

Marseille verloor tot nu toe alle duels in de groepsfase en staat zonder punten onderaan. Kevin Strootman bleef op de bank bij de Fransen.

Bayern München naar achtste finales, Atlético stagneert

Titelhouder Bayern München heeft zich na vier speelronden in de Champions League al verzekerd van een plaats in de achtste finale. De Duitse kampioen won in groep A voor de vierde keer op rij. Red Bull Salzburg ging in München met 3-1 onderuit.

Atlético Madrid bleef thuis tegen Lokomotiv Moskou steken op 0-0. De strijd om de tweede kwalificatieplek is daardoor nog open, met Atlético op 5 punten, Lokomotiv op 3 en Salzburg op 1 punt.

Bayern kwam in de 42e minuut op voorsprong. Robert Lewandowski sloeg toe in de rebound na een schot van Thomas Müller dat door doelman Cican Stankovic niet afdoende kon worden weggetikt. Voor de Pool was het zijn 71e treffer in de Champions League. Daarmee kwam hij op de topscorerslijst aller tijden van het kampioenenbal op gelijke hoogte met nummer 3 Raúl. Christiano Ronaldo (131) en Lionel Messi (118) zijn voor Lewandowski niet meer te achterhalen.

Na de rust tikte Maximilian Wöber (ex-Ajax) een schot van Kingsley Coman achter zijn eigen doelman: 2-0. In de 68e minuut kopte Leroy Sané raak uit een voorzet van Coman (3-0). Bayern speelde op dat moment al met tien man. Marc Roca moest in de 66e minuut het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. In de 73e minuut zorgde Mergim Berisha voor de eindstand.