Biljarticoon Jeanette ’The Black Widow’ Lee heeft kanker

De 49-jarige Lee, moeder van drie kinderen, heeft meer dan 30 nationale en internationale titels achter haar naam staan. Zij dankt haar bijnaam omdat ze geen mededogen toonde met haar tegenstanders aan het biljart.

„Ik wil dezelfde vastberadenheid die ik had aan de biljarttafel gebruiken in mijn gevecht tegen kanker”, aldus Lee. „Ik ben dat aan mijn drie jonge dochters verplicht.”

Met uitzendingen op sportzender ESPN in de jaren tachtig en negentig maakte Lee het biljarten geliefd bij een breder publiek. Ook deed ze mee aan Korea’s Dancing with the Stars en ze had een bijrolletje in de Disneyfilm The Other Sister.