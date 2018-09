VVV-held Leemans geloofde er niet meer in

,,Eerlijk gezegd had ik er geen geloof meer in'', bekende Leemans. ,,De bal lag voor een rechtspoot. Maar Opoku stapte over de bal heen en ik zag hun keeper al gaan. Ik schoot de bal in zijn hoek en hij viel mooi binnen. Dit is geweldig.''

Leemans verhuisde vorig jaar van PSV, waarbij hij in het tweede speelde, naar Venlo. ,,Hiervoor ben ik naar VVV gekomen. Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen, vooral vandaag met twee goals'', aldus Leemans, die zijn totaal opvoerde naar tien doelpunten.