Van Egmond: ’Voor de gezondheid van de spelers’ Lat gaat lager voor rode kaart in Eredivisie

Door Mike Verweij

„We leggen de lat qua rode kaart iets lager”, zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Met Go Ahead Eagles-SC Heerenveen begint vrijdag een nieuwe editie van de Eredivisie. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond ziet liever dat zijn korps komend seizoen een aantal rode kaarten te veel geeft dan één te weinig. „De KNVB is verantwoordelijk voor de gezondheid van de spelers. Bovendien vind ik dat het betaald voetbal een voorbeeldfunctie heeft en we moeten zorgen dat jonge voetballers gemene overtredingen niet gaan kopiëren.”