’Premier League zeker niet voor 1 juni hervat’

Dat heeft de Britse regering volgens de BBC laten weten. Dat betekent dat ook het voetbal in de Premier League voor die tijd niet mag worden hervat. Het overleg om de competitie in juni weer op te starten, gaat wel door.

Besmettingen

De regering liet verder weten dat als er in juni weer mag worden gesport, dit in elk geval zonder publiek zal plaatsvinden. „Aan het samenkomen van massa’s mensen gaan we pas denken als het aantal besmettingen met het coronavirus significant is afgenomen”, aldus een verklaring.