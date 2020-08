Niki Terpstra ontfermde zich over Fabio Jakobsen: ’Niet goed van geslapen’

Een ’vertrouwd’ beeld uit 2018. Niki Terpstra (l.) neemt Fabio Jakobsen (r.) op sleeptouw tijdens hun gezamenlijke periode bij QuickStep. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Sneller dan verwacht maakt Niki Terpstra zondag zijn rentree in de Ronde van Wallonië. De afgelopen twee maanden werkte de 36-jarige klassiekerspecialist aan zijn terugkeer, om tijdens zijn eigen revalidatie Fabio Jakobsen in het ziekenhuis te zien belanden. De vreselijke beelden sneden als een mes de huiskamer binnen bij Terpstra. Vanzelfsprekend omdat hijzelf onlangs in de kreukels lag, maar ook omdat hij Jakobsen tijdens diens eerste profjaar wegwijs maakte in de soms wrede wielerwereld.