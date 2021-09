Premium Het beste van De Telegraaf

Raketstart in Wolfsburg: ’Ze vinden mij hier extreem rustig’’ Mark van Bommel: ’Ik vraag dan alleen om opheldering’

Door Erik van Haren

Mark van Bommel heeft vooralsnog reden tot lachen, dankzij een feilloze competitiestart met VfL Wolfsburg. De coach blijft ook kritisch. „Het spel moet en kan nog veel beter.” Ⓒ BSR AGENCY

Het seizoen moest feitelijk nog beginnen of Mark van Bommel was alweer een dankbaar doel om op te schieten. Slechte resultaten en een wisseldrama in het bekertoernooi zorgden bij zijn nieuwe club VfL Wolfsburg voor een beroerde voorbereiding op het Bundesliga-seizoen. De oud-prof bleef er zelf ogenschijnlijk koel onder. Inmiddels is hij met zijn ploeg bezig aan de beste competitiestart ooit.