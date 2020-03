NOC*NSF blij met snel besluit over Spelen

Zes dagen nadat Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten om het sportevenement uit te stellen vanwege het coronavirus, kwamen ze met nieuwe data naar buiten: van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.

Bekijk ook: Olympische Spelen beginnen op 23 juli 2021

„Opnieuw een snel besluit van het IOC en Japan”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. „We weten nu waar we aan toe zijn. Ik snap dat er voor gekozen is om een vol jaar voor de nieuwe voorbereidingen te nemen. Dat zullen wij ook doen. Zodra de coronacrisis bezworen is, en laten we hopen dat dit spoedig het geval zal zijn, maken we de stand van zaken van de Nederlandse sport op en bepalen we op welke wijze wij in 2021 met TeamNL naar Tokio gaan.”

Hendriks

Maurits Hendriks, technisch directeur van het NOC*NSF, opperde vorige week nog om de Spelen in het voorjaar van 2021 te houden, omdat het dan aanzienlijk minder warm is in Japan dan in de zomer. „Goed dat er nu duidelijkheid is. Vooral voor de sporters die nu weer kunnen plannen. Een verschuiving naar het voorjaar zou voor wat betreft weersomstandigheden mooi zijn geweest. Aan de andere kant, we bereiden ons al zeven jaar voor op de warmte in Tokio.”

Van den Hoogenband

„Op deze snelle duidelijkheid hoopten we”, aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband. „We gaan dus 364 dagen later dan gepland beginnen aan de Spelen, wat ruim een jaar extra voorbereiding voor iedereen betekent. Hopelijk komen de internationale bonden waar nog kwalificaties voor open staan snel met kwalificatieprocedures en data van evenementen”, vervolgt de voormalig zwemkampioen. „Onze sporters en coaches gaan aan de slag met nieuwe of aangepaste voorbereidingen. Ik hoor en zie veel wilskracht bij hen. Wij zullen ze ondersteunen als dat nodig is. In ieder geval staat 23 juli 2021 nu met een groot uitroepteken in mijn agenda.”

Vergeer

Ook Esther Vergeer, chef de mission Paralympische Spelen, is blij met de snelle duidelijkheid: „Supergoed, grote complimenten voor het organisatiecomité dat ze erin zijn geslaagd om deze zeer complexe puzzel op deze korte termijn opnieuw te leggen. Laten we hopen dat het virus snel onder controle is, dan kan iedereen - de sporters, coaches en ook iedereen bij TeamNL - volle bak aan de slag.”