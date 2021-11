Giovanni van Bronckhorst tekent bij oude liefde Rangers FC

De 46-jarige ex-international keert terug naar zijn oude werkgever, waarmee hij ruim 20 jaar terug al 5 hoofdprijzen won als speler. Van Bronckhorst stelt in de komende dagen zijn staf verder samen. Het is niet mogelijk om in deze periode Jean-Paul van Gastel uit China weg te halen. Wie wel meegaat naar Glasgow is Roy Makaay, die eerder ook met hem bij Feyenoord werkte.

Bekijk ook: Heel Rangers rekent op Giovanni van Bronckhorst

Het feit dat ’Gio’ als trainer bij een club als Feyenoord met weinig financiële middelen zijn trainerscarrière een bliksemstart gaf en na die tijd onder de vleugels werd genomen van de Manchester City Group, maakte hem in alle opzichten de perfecte kandidaat.

Puur sportief valt het bij de Rangers in de smaak dat Van Bronckhorst een man is, wiens teams hoofdzakelijk in een 4-3-3 formatie hebben gespeeld. Zo is het elftal dat Steven Gerrard heeft opgebouwd dat ook volledig gewend. De vroegere Liverpool-speler zette een team neer dat met echte wingers opereerde, één centrumspits, drie middenvelders en vier verdedigers. De spelers zijn al een heel lange tijd gewoon om zo te voetballen. Daarmee is nauwelijks een aanpassing noodzakelijk voor de groep met Van Bronckhorst aan het roer.