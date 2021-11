Video: Withete LeBron James laat fans uit stadion verwijderen na ’grove beledigingen’

James was in overtime duidelijk niet gediend van het gedrag van het tweetal, dat pal naast het veld zat, al waren er naar verluidt meerdere toeschouwers die zich lieten gaan. Onduidelijk is wat precies werd gezegd, maar volgens de basketballer kon het niet door de beugel.

„Obscene gebaren en woorden kunnen niet worden getolereerd. Er is een verschil tussen je eigen team aanmoedigen en het andere team niet willen laten winnen. Er zijn dingen geroepen die ik zelf als fan nooit zou roepen en me dus ook niet laat zeggen.”

Veelzeggend was dat de weggestuurde supporters van de Pacers geen bezwaar maakten toen zij eerst door scheidsrechters en later door beveiligingspersoneel naar de uitgang werden gesommeerd. De man lachte op het moment dat hij opstond, terwijl de vrouw gekscherend een pruillip trok en deed alsof ze moest huilen.

Op sociale media beweren mensen, die naar eigen zeggen aanwezig waren in het stadion, te weten wat er is gezegd. Naar het schijnt riepen de bewuste supporters dat ze hoopten dat de oudste zoon van James, de 17-jarige Bronny, zou overlijden bij een auto-ongeluk.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat James ruzie maakt met een fan. Vorig jaar kreeg hij het aan de stok met influencer Juliana Carlos, die eveneens het stadion moest verlaten en later haar excuses aanbood.

Schorsing

James werd deze week voor het eerst in zijn imposante loopbaan geschorst. Hij sloeg in de nacht van zondag op maandag tijdens de wedstrijd tegen Detroit Pistons al dan niet expres in het gezicht van Isaiah Stewart, die daar een bloedende wond boven zijn oog door opliep. James werd pas voor de tweede keer in zijn carrière van het veld gestuurd.

Zonder James verloren de Lakers in de nacht van dinsdag op woensdag met 106-100 van New York Knicks. Een dag later hielp hij zijn club in overtime langs de Pacers: 124-116. James nam in Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis 39 punten voor zijn rekening, waarvan 8 in de verlenging. Daarmee was hij in de overtime goed voor twee derde van de productie van de Lakers.

„Ik heb gewoon de kansen gepakt die de verdediging me gaf en heb gewoon geprobeerd in een ritme te komen. Ik begrijp dat het de slotfase was, de tijd waarin het moest gebeuren, vooral in het vierde kwart en de overtime”, zei James. „Chris Duarte maakte een ongelooflijk punt om het naar de verlenging te sturen. Daarin probeerde ik gewoon mijn aandeel te hebben en dat had ik ook met een paar shots.”

De LA Los Angeles is bezig aan een matig seizoen. Van de twintig wedstrijden werd slechts de helft gewonnen.