Max Verstappen: ’Vergelijken met Mercedes blijft groot vraagteken’

„Elke week zijn er nieuwe uitdagingen die we moeten overwinnen en dat zal deze keer niet anders zijn. Er kunnen veel dingen gebeuren in een race, dus we zullen ons op onszelf en op niemand anders moeten concentreren”, zei Verstappen vier dagen voor de race op Circuit of the Americas.

„We zijn altijd competitief geweest in de VS en hebben goede resultaten behaald, dus het gaat erom dat nu om te zetten in een overwinning. We gaan nu naar elk circuit in de wetenschap dat we op zijn minst kunnen vechten voor een podiumplaats, maar ook voor een overwinning. En dat is anders dan voorgaande jaren. Het wordt weer een spannende strijd dit weekend en daar kijk ik naar uit.”

Groot vraagteken

Vrijdag is de eerste vrije training en kan voorzichtig weer de balans worden opgemaakt. Verstappen: „We hebben een zeer competitieve auto, maar je moet hem vergelijken met Mercedes en dat is altijd het grote vraagteken, bij elke race dit seizoen. Hopelijk kunnen we ze dit weekend aan en de leiding in het kampioenschap behouden.”

Vorig jaar ging de race in Austin niet door en Verstappen is blij met de terugkeer. „Als je aan het racen bent in sector twee en het begin van sector drie, zijn er veel verschillende lijnen die je kunt nemen, dus deze baan zorgt normaal gesproken voor veel actie en inhaalacties”, aldus de leider in de WK-stand. „Afgezien van het feit dat het een geweldige baan is, is er altijd een geweldige sfeer en geweldig publiek.”

De race is zondag om 21.00 uur.

Volgens voormalig coureur Christijan Albers moet Red Bull een extra stap zetten voor kampioenschap Verstappen. Dat zegt hij in de Formule 1-podcast: