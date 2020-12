Organisator veldrit reageert gepikeerd op kritiek Mathieu Van der Poel

„Ik wist wel dat dit parcours echt iets voor Van Aert was”, stak Van der Poel voor de camera van Sporza van wal. „Hij had bovendien nog eens een heel goede dag. Het was dus al heel snel duidelijk dat ik niet kon volgen en toen heb ik mij op die tweede plaats gefocust. Het is zeker niet dat ik Wout laat lopen, het was van moeten. Of hij nu met een minuut of drie minuten voorsprong wint, maakt me niet veel uit. Hij stak er vandaag echt boven uit.”

Over het parcours was Van der Poel bijzonder scherp. „Ik vond het een k*tparcours. Het was niet mijn ding. Het parcours kan niet iedere week mijn ding zijn, maar ik vond dit een beetje Wereldbeker onwaardig. Dat neemt natuurlijk niets af van de prestatie van Wout. Op zo’n omloop is hij gewoon extreem sterk.”

Gepikeerd

Op Twitter reageerde Jurgen Mettepenningen, organisator van de nieuwe Wereldbekercross in Dendermonde, bijzonder gepikeerd op de uitlatingen van Mathieu van der Poel. „Je mag het altijd eens proberen Mathieu”, klinkt het.

„Heel de week en vooral vandaag wateroverlast en een storm overleefd! Ik kon het ook aflassen, maar heb samen met enkele vrijwilligers voor de moeilijkste weg gekozen!”

Van der Poel was er vervolgens als de kippen bij om zijn uitspraak van op tv extra duiding te geven. „Ik breek jouw werk en dat van de vrijwilligers niet af”, schrijft de wereldkampioen. „Ik geef mijn eerlijke, persoonlijke mening over het parcours. Respect voor jullie werk om in deze omstandigheden toch een cross te organiseren.” En daarmee was de kous af voor MVDP.

(Bron: Het Nieuwsblad/Maarten Vanhoof)