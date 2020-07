Glory: ’Rico en Badr weer in de ring’

De organisatie wil nog niet bevestigen of het puur een wereldtitelgevecht wordt tussen beide zwaargewichten, omdat ook Jamal Ben Saddik in het programma is opgenomen en de Belgische Marokkaan al lange tijd wacht op zijn beloofde titelgevecht tegen Verhoeven.

De onderhandelingen zijn nog in volle gang en binnen enkele weken wil Glory alle partijen bekend maken. Ook een zwaargewicht-toernooi wordt daarom niet uitgesloten. Dat een partij Hari vs. Verhoeven de voorkeur van iedereen heeft, is vanuit commercieel oogpunt helder. Qua kijkcijfers, kaartverkoop en ambiance zal dat de meeste aandacht trekken. Beide atleten zijn vol in training.

Verhoeven heeft in de afgelopen periode de ontwikkelingen binnen een groot deel van de organisatie gevolgd. Verhoeven: „Ik schrok aanvankelijk van het nieuws dat Glory failliet ging.” Er heeft een grote reorganisatie plaatsgehad en er zijn flinke takken van het imperium verdwenen. Verhoeven vervolgt: „Ik heb direct contact gehad met eigenaar Pierre Andurand, waarin ik vroeg wat er ging gebeuren met de vechters en de mensen die nog geld tegoed hadden van Glory.”

„Hij vertelde mij dat alle vechters hun geld hebben gekregen en dat er met sommige partijen, die nog geld van Glory tegoed hadden, een oplossing gezocht moest worden. Over de nabije toekomst is mij verteld dat ik moet rekenen op een gevecht aankomende december of uiterlijk januari. Wie de tegenstander straks is, gaan ze in de nieuwe situatie nog bekijken. Het kan alle kanten op. Ik heb er na het overleg met de top van Glory goede hoop op dat het allemaal goed gaat komen.”