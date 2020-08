Ian Maatsen in Chelsea-selectie voor Champions League-duel met Bayern

De 18-jarige linksback krijgt mogelijk een kans omdat bij Chelsea veel spelers ontbreken. Jorginho en Marcos Alonso zitten een schorsing uit, Pedro, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta en Ruben Loftus-Cheek zijn geblesseerd. Chelsea staat voor een loodzware opgave in München. Bayern won het eerste duel in Londen al met 0-3.

Maatsen verruilde de jeugdopleiding van PSV twee jaar geleden voor die van Chelsea. Hij speelde daarvoor bij Feyenoord en Sparta Rotterdam. Hij verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Chelsea tot de zomer van 2023.

Guardiola waakzaam voor Real

Manchester City is nog lang niet klaar met Real Madrid. Dat zegt coach Pep Guardiola van de Engelsen in aanloop naar het duel, waarvan het eerste deel in Madrid maanden geleden door City met 2-1 werd gewonnen.

„Het is heel lastig om erachter te komen hoe zij gaan spelen”, aldus Guardiola. „Real heeft tactisch zeer veel mogelijkheden en is in staat iedereen te verrassen. Wij denken daar natuurlijk over na. Waar we echter nog veel meer over nadenken, is hoe wij zelf gaan voetballen.”

Real heeft La Liga inmiddels afgesloten als kampioen én met tien duels op rij zonder nederlaag. Guardiola: „Sinds er in Spanje weer wordt gevoetbald, hebben we alle wedstrijden van Real Madrid uitgebreid gevolgd. Daarvan hebben we geleerd dat ze onder leiding van Zinedine Zidane zeer gevarieerd spelen. En zeer goed. Elke keer als je denkt dat je ze door hebt, bedenkt hij weer iets anders.”

