Feyenoord-spelers door het dolle: ’Dit is toch niet normaal?’

„In 2017 was ik er ook bij toen we kampioen werden, maar toen speelde ik niet. Dat ik nu wel speelde, maakt het onbeschrijfelijk.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Bij Quilindschy Hartman liepen de tranen nog over zijn wangen toen hij voor de camera verscheen bij ESPN. „Ik ben de hele dag al emotioneel, want we hebben hier al die tijd alles voor gedaan”, aldus de linksback. „Dit is echt zo gaaf, kijk om je heen, dat is toch niet normaal? Ik zat eerst altijd daarboven in Vak V met alle jongens van de jeugd. Nu sta ik hier gewoon zelf...”

Bekijk ook: VIDEO Van Bronckhorst en Van Persie geven Kökcü kampioensschaal

Voorbeeld

Aan het begin van het seizoen dacht Hartman dat hij in dienst bij Excelsior zou spelen. „Het lijntje is heel dun in de voetballerij. Dit is heel extreem. Ik heb altijd gevoeld dat ik het aankon en alles is dit jaar op zijn plek gevallen. Ik hoop een voorbeeld te kunnen zijn voor de jongens in de jeugd die denken: ik krijg geen kans met al die aankopen. Als je er alles aan doet krijg je die kans en dan moet je hem pakken.”

Feyenoord-directeur Te Kloese: dit is meer dan bijzonder

Algemeen directeur Dennis te Kloese ziet het kampioenschap van Feyenoord als een succes van de hele club. Te Kloese roemt de spelers en technische staf, maar ook alle andere werknemers. „Dit is meer dan bijzonder. We moeten zoveel krediet geven aan de mensen om het elftal heen en bij de club. Door hen was het mogelijk om tot zo’n prestatie te komen”, aldus de directeur, die sinds begin vorig jaar in Rotterdam werkt.

Feyenoord bereikte afgelopen seizoen onder leiding van trainer Arne Slot de finale van de Conference League. Een groot deel van het elftal vertrok daarna. Slot kreeg daar afgelopen zomer heel wat nieuwe spelers voor terug en wist al snel weer een succesvol elftal te smeden.

„Ongelooflijk. Als je ziet waar we ruim een jaar geleden stonden en waar we dan nu staan... Dat is moeilijk te beseffen”, aldus Te Kloese. „Van de ploeg die de Conference League-finale speelde, zijn nog maar een paar spelers over. De nieuwkomers hebben zich zo snel aangepast. Het is zo’n mooi team geworden.”

Kökcü

Aanvoerder Orkun Kökcü ziet de landstitel van Feyenoord als een echte teamprestatie. „We hebben een fantastische ploeg, iedereen staat er als het moet”, aldus de 22-jarige middenvelder, die dit seizoen een van de uitblinkers is in het elftal van trainer Arne Slot. „We bouwen niet echt op één persoon. Dit is gewoon een teamprestatie.”

Kökcü maakte acht doelpunten in de Eredivisie en neemt Feyenoord bijna wekelijks op sleeptouw. „Ik heb me eigenlijk in alles ontwikkeld. Ik ben pas 22 jaar, dan gaat zoiets met vallen en opstaan, dat hoort erbij als je jong bent. Ik ben nu op het punt dat ik kan zeggen dat ik zekerder ben, dat ik het team probeer te dragen. Dat gaat me redelijk tot goed af.”

De geboren Haarlemmer sprak van „een jongensdroom” om als aanvoerder kampioen te worden met Feyenoord. „Als jonge voetballer droom je hiervan. Eerst probeer je er alles aan te doen om het eerste elftal te halen. En dan wil je kampioen worden. Om dat als aanvoerder te doen, is echt fantastisch.”

De Turkse international lag na het laatste fluitsignaal een tijdje op het veld van De Kuip, tot trainer Arne Slot hem omhoog trok en knuffelde. „Hij zei tegen me: dit heb je verdiend. De trainer is een van de weinigen die wist wat er aan het begin van dit seizoen mis was met mij”, aldus Kökcü, die vertelde dat het tijdens het trainingskamp in de zomer „niet goed” met hem ging. „Ik had teveel dingen aan mijn hoofd. Ik kan het vertellen, maar dat ga je toch niet begrijpen. Ik heb extra steun gehad van de mensen om me heen en mijn geloof is dit jaar heel sterk geworden. Ik heb ook een gedragscoach, met wie ik aan het begin van dit seizoen heel veel uren heb gemaakt om mijn hoofd leeg te maken en me echt te focussen op het voetbal.”

Kökcü werkte ook hard om fitter te worden en dat betaalde zich uit. „Dan kom je niet snel in de vermoeidheid en heb je energie over om de bal goed te spelen. Dat ging voorheen wel eens fout bij mij, maar nu niet meer.”

De geboren Haarlemmer sprak van „een jongensdroom” om als aanvoerder kampioen te worden met Feyenoord. „Als jonge voetballer droom je hiervan. Eerst probeer je er alles aan te doen om het eerste elftal te halen. En dan wil je kampioen worden. Om dat als aanvoerder te doen, is echt fantastisch.”

Spits Giménez viert landstitel ’met beste fans van Nederland’

Met een Mexicaanse vlag over zijn schouders vierde Santiago Giménez de landstitel van Feyenoord na de zege op Go Ahead Eagles (3-0). De spits zigzagde met de kampioenschaal in zijn hand over het speelveld. Hij zocht contact met zijn vriendin die maar bleef springen en dansen op de tribune.

„Dit is geweldig”, jubelde de topscorer van Feyenoord in de Eredivisie. „Het is vergelijkbaar met het kampioensfeest dat ik vierde met Cruz Azul in Mexico. Beide ploegen hebben de beste supporters van het land. Dat weet ik zeker.”

Giménez beleefde best een lastige start bij Feyenoord, maar na de winterstop is hij met dertien competitietreffers uitgegroeid tot een van de populairste spelers van de kampioen uit Rotterdam. Vragen over zijn toekomst wilde hij vlak na het duel niet beantwoorden. „We gaan feestvieren.”

Een paar meter verwijderd van Giménez stond Gernot Trauner. De stoere verdediger uit Oostenrijk miste de kampioenswedstrijd vanwege een blessure. Hij pakte een microfoon en liet de uitzinnige supporters op de tribunes zingen. „Komen wij uit Rotterdam”, schreeuwde Trauner. „Kan je dat niet horen dan”, antwoordde het publiek.

Ploeggenoten van Trauner namen trainer Arne Slot op de schouders. De altijd zo rustige oefenmeester liet zich vervolgens ook gaan. Hij dronk champagne en schreeuwde het uit. Hij heeft zijn eerste hoofdprijs als trainer binnen. „Arne Arne, we zijn weer kampioen”, zongen de fans die hopen dat hun coach nog minimaal een seizoen blijft.

De geblesseerde Patrik Wålemark strompelde op krukken over het veld. Ook hij werd op de schouders genomen. „Dat zegt veel over deze groep”, zei een geëmotioneerde aanvoerder Orkun Kökcü. „We zijn een eenheid, dit is een teamprestatie.”

Paixão dankt God voor wonderschone treffer in kampioenswedstrijd

Igor Paixão kon zijn geluk niet op na de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles (3-0). „Dat ik in deze belangrijke wedstrijd zo’n mooi doelpunt mag maken”, zei de Braziliaan over zijn treffer. „Dat moet God zo hebben gewild. Hij is er altijd voor mij en mijn familie. Ik ben hem erg dankbaar.”

Paixão krulde de bal met een afstandsschot fraai in de kruising. Hij vierde zijn 3-0 met uitzinnige supporters in De Kuip. „Het is niet normaal hoe ze mij altijd steunen”, zei hij over de fans van de kampioen uit Rotterdam. „Ook daar put ik heel veel kracht uit.”

Paixão verliet vorig jaar Coritiba voor Feyenoord. Hij krijgt de laatste weken de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh op de rechterflank. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft best wel moeten wennen aan het spel van zijn club uit Rotterdam. Bij Coritiba mocht hij zich concentreren op zijn aanvallende acties.

Van trainer Arne Slot moet hij ook verdedigen als de linksback van de tegenstander opkomt. „Maar ik ben onze trainers van Feyenoord heel dankbaar”, zei hij. „Ze hebben van mij een completere voetballer gemaakt.”

Paixão genoot van de sfeer in De Kuip. Hij had tot zondag nog nooit van de Coolsingel gehoord. „Nee, ik weet niet waar dat is”, antwoordde hij. „Is daar maandag de huldiging? Ooh, dat zal best heel mooi worden. Ik vond de sfeer in het stadion net ook al prachtig.”