Feyenoord-spelers door het dolle: ’Dit is toch niet normaal?’

„In 2017 was ik er ook bij toen we kampioen werden, maar toen speelde ik niet. Dat ik nu wel speelde, maakt het onbeschrijfelijk.”

Bij Quilindschy Hartman liepen de tranen nog over zijn wangen toen hij voor de camera verscheen bij ESPN. „Ik ben de hele dag al emotioneel, want we hebben hier al die tijd alles voor gedaan”, aldus de linksback. „Dit is echt zo gaaf, kijk om je heen, dat is toch niet normaal? Ik zat eerst altijd daarboven in Vak V met alle jongens van de jeugd. Nu sta ik hier gewoon zelf...”

Aan het begin van het seizoen dacht Hartman dat hij in dienst bij Excelsior zou spelen. „Het lijntje is heel dun in de voetballerij. Dit is heel extreem. Ik heb altijd gevoeld dat ik het aankon en alles is dit jaar op zijn plek gevallen. Ik hoop een voorbeeld te kunnen zijn voor de jongens in de jeugd die denken: ik krijg geen kans met al die aankopen. Als je er alles aan doet krijg je die kans en dan moet je hem pakken.”

Feyenoord-directeur Te Kloese: dit is meer dan bijzonder

Algemeen directeur Dennis te Kloese ziet het kampioenschap van Feyenoord als een succes van de hele club. Te Kloese roemt de spelers en technische staf, maar ook alle andere werknemers. „Dit is meer dan bijzonder. We moeten zoveel krediet geven aan de mensen om het elftal heen en bij de club. Door hen was het mogelijk om tot zo’n prestatie te komen”, aldus de directeur, die sinds begin vorig jaar in Rotterdam werkt.

Feyenoord bereikte afgelopen seizoen onder leiding van trainer Arne Slot de finale van de Conference League. Een groot deel van het elftal vertrok daarna. Slot kreeg daar afgelopen zomer heel wat nieuwe spelers voor terug en wist al snel weer een succesvol elftal te smeden.

„Ongelooflijk. Als je ziet waar we ruim een jaar geleden stonden en waar we dan nu staan... Dat is moeilijk te beseffen”, aldus Te Kloese. „Van de ploeg die de Conference League-finale speelde, zijn nog maar een paar spelers over. De nieuwkomers hebben zich zo snel aangepast. Het is zo’n mooi team geworden.”