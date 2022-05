VIDEO Nederlandse MMA-vechter moet partij staken vanwege bizarre blessure

Darts

Van Gerwen niet bezorgd na weer een nederlaag: ’Dan sta ik er, maak je niet druk’

Voor de tweede week op rij in de Premier League moest Michael van Gerwen donderdag zijn meerdere erkennen in Michael Smith en zat zijn avond er al na één wedstrijd op. Over ruim een week staat in Berlijn de finale-avond van het prestigieuze evenement op het programma, maar de Nederlander lijkt zijn ...