Jack’s League is niet meer: tweede divisie heeft voortaan andere naam

Jack’s League heet voortaan Betnation

08.31 uur: De tweede divisie in het Nederlandse voetbal krijgt een nieuwe naam. De Jack’s League, met daarin de grootste amateurclubs als Katwijk, AFC en Rijnsburgse Boys, heet voortaan Betnation Divisie. Betnation is een Nederlands online gokplatform.

„Met Betnation hebben we een ambitieuze Nederlandse partner gevonden die goed past bij de tweede divisie”, zegt Willy Sticker, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie (CVTD).

Het nieuwe seizoen in de tweede divisie begint in het weekeinde van 19 en 20 augustus.

Ook vlaggen inheemse bevolking bij WK vrouwen

07.55 uur: Naast de vlaggen van organisatoren Australië en Nieuw-Zeeland zullen bij het komende wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in de stadions ook vlaggen te zien zijn van de inheemse bevolking van beide landen. Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten na een advies van een cultureel adviespanel. Het initiatief krijgt steun van de regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland.

„Dit besluit van de FIFA is een belangrijk moment voor alle Australiërs, met name de First Nations-mensen. Deze beslissing sluit aan bij de waarden van onze organisatie, waarbij diversiteit en inclusie de kern vormen van waar we als bestuursorgaan voor staan”, zegt James Johnson, bestuurder bij de Australische voetbalbond.

Het WK begint 20 juli met de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Nederland doet ook mee aan het toernooi.

Franse voetbalsters: ’We kunnen iets groots bereiken’

07.43 uur: De Franse voetbalsters beginnen met vertrouwen aan het wereldkampioenschap. „We kunnen iets groots bereiken”, zegt aanvoerster Wendie Renard. „De vorige twee WK’s kwamen we niet verder dan de kwartfinales omdat we op de cruciale momenten niet effectief genoeg waren. Zolang iedereen dezelfde visie heeft en bereid is om dezelfde kant op te gaan, kunnen we nu verder komen.”

Lang leek het erop dat Renard niet mee zou doen aan het WK. De 32-jarige verdedigster wilde niet meer spelen onder de vorige bondscoach Corinne Diacre, die in maart moest vertrekken en werd opgevolgd door Hervé Renard.

„Hij is een coach met veel ervaring die op internationaal niveau veel heeft gewonnen en ook charismatisch is”, aldus Wendie Renard, die met Frankrijk in de groepsfase tegen Jamaica, Brazilië en Panama speelt.