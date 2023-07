Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Kipyegon wil op WK starten op 1500 en 5000 meter

16.49 uur: Faith Kipyegon is van plan bij de WK atletiek in augustus in Boedapest te staten op zowel de 1500 als de 5000 meter. Dat zei de Keniaanse concurrente van Sifan Hassan vrijdag nadat ze de 5000 meter had gewonnen bij de Keniaanse plaatsingswedstrijden in Nairobi.

Kipyegon (29) verbeterde vorige maand een week na haar wereldrecord op de 1500 meter ook het wereldrecord op de 5000 meter. De Keniaanse kwam bij wedstrijden in de Diamond League in Parijs tot 14.05,20. De tweevoudig olympisch- en wereldkampioene liep een week eerder als eerste vrouw onder de 3 minuut en 50 seconden op de 1500 meter: 3.49,11.

"Ik had niet verwacht dat ik hier de 5000 meter zou winnen, zoals ik deed in Parijs, maar ik heb het gedaan en ik ben er blij mee", zei Kipyegon die tot een tijd van 14.53,90 kwam. "De 1500 meter blijft mijn favoriete nummer, maar het gaat ook heel goed op de 5000 meter. Dus ga ik beide afstanden doen in Boedapest."

Kipyegon is de olympisch kampioene op de 1500 meter van de Spelen van Rio de Janeiro 2016 en van de uitgestelde Spelen van Tokio van 2021. Ze is ook de regerend wereldkampioen op de 1500 meter. Op de 5000 meter op de WK in Boedapest neemt Kipyegon het op tegen onder anderen Hassan.

Rentree Neuer bij Bayern München loopt vertraging op

16.00 uur: De rentree van doelman Manuel Neuer bij Bayern München laat langer op zich wachten, meldt tv-zender Sky. De 37-jarige keeper die herstellende is van een beenbreuk, zal volgens de zender volgende week nog niet aansluiten bij de teamtraining.

Neuer brak zijn rechteronderbeen bij een crash tijdens het skiën. De aanvoerder liet in mei nog weten dat de revalidatie naar wens verliep. Het is nu onzeker of Neuer meegaat op de trainingsstage van het team naar Azië van 24 juli tot en met 3 augustus. De doelman zal volgende week eerst extra testen ondergaan.

De spelers van de Duitse landskampioen melden zich donderdag voor de verplichte medische testen vooraf aan het trainingskamp aan de Tegernsee net buiten München.

Volleyballers pakken één set tegen ongeslagen Japan

15.00 uur: De Nederlandse volleyballers zijn er in het Filipijnse Pasay City niet in geslaagd de zegereeks van Japan te stuiten. De ranglijstaanvoerder in de Nations League boekte tegen de ploeg van bondscoach Roberto Piazza de tiende overwinning in evenveel duels. Japan won de eerste twee sets, zag Oranje na een sterke periode de derde set pakken, maar liet zich daarna niet meer verrassen. De setstanden waren 25-19, 26-24, 23-25 en 25-17.

Voor Oranje, dat strijdt om een plaats bij de beste acht en kwalificatie voor de kwartfinales van het landentoernooi, was het de zesde nederlaag tegen vijf overwinningen. Zondag volgt het laatste groepsduel met Slovenië als tegenstander.

Nederland begon met Fabian Plak, Maarten van Garderen, Wouter ter Maat, Twan Wiltenburg, Wessel Keemink, Gijs Jorna en libero Robbert Andringa in de basis. Het liep niet in de eerste set, waarin Japan snel uitliep naar een voorsprong van zes punten. Met name het aantal foute services (acht) brak Oranje op. Ook de ingevallen aanvoerder Nimir Abdelaziz kon dat niet veranderen.

In de tweede set hield Nederland de Japanners goed bij, lang was het verschil steeds maar een of twee punten. Pas bij 20-17 was er een marge van drie. Oranje verzette zich en met dank aan Abdelaziz met zijn harde services werden vijf setpunten weggewerkt: 24-24. Bij setpunt 6 was het alsnog raak.

In de derde set kwam Nederland dan toch op voorsprong. Na een blok van Wiltenburg stond het zelfs 14-12. Oranje kende zijn beste fase en verzilverde het tweede setpunt. De Japanners herpakten zich in de vierde set en liepen snel weg naar een voorsprong van zes punten. Topscorer aan de kant van Oranje was Ter Maat met 21 punten.

Amerikaanse schaatser Mantia (37) stopt ermee

14.54 uur: Joey Mantia ontbreekt vanaf komend seizoen in het schaatspeloton. De 37-jarige Amerikaan beëindigt zijn loopbaan, meldt hij op Threads, een nieuw alternatief voor Twitter.

„Het is een mooie tocht geweest, maar niets duurt voor eeuwig”, aldus Mantia, die de laatste jaren vaak last had van zijn rug en zich voor een deel al op zijn baan als coach concentreerde.

Mantia werd drie keer wereldkampioen op de massastart, in 2017, 2019 en 2021. De schaatser maakte deel uit van het Amerikaanse team dat vorig jaar bij de Olympische Spelen op de ploegachtervolging brons veroverde.

AZ oefent tegen nieuwe club Beukema op fandag

12.20 uur: AZ speelt zaterdag 5 augustus tegen Bologna FC. De aftrap van de wedstrijd is 17.00 uur. De Fandag én de wedstrijd zijn gratis te bezoeken voor supporters.

Vorig seizoen oefenden de Alkmaarders ook al tegen Bologna. Destijds won AZ met 1-0 van de Italianen, die als negende eindigde in de Serie A. Voor Sam Beukema is het terugkeer in Alkmaar, want hij vertrok onlangs naar Bologna. Denso Kasius bewandelde de omgekeerde weg.

De oefencampagne van AZ begint zaterdag met een oefenwedstrijd tegen Shaktar Donetsk. Norwich City is 19 juli de sparringspartner, waarna drie dagen later Club Brugge de tegenstander is. De laatste oefenwedstrijd is tegen Southampton.

Jack’s League heet voortaan Betnation

08.31 uur: De tweede divisie in het Nederlandse voetbal krijgt een nieuwe naam. De Jack’s League, met daarin de grootste amateurclubs als Katwijk, AFC en Rijnsburgse Boys, heet voortaan Betnation Divisie. Betnation is een Nederlands online gokplatform.

„Met Betnation hebben we een ambitieuze Nederlandse partner gevonden die goed past bij de tweede divisie”, zegt Willy Sticker, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie (CVTD).

Het nieuwe seizoen in de tweede divisie begint in het weekeinde van 19 en 20 augustus.

Ook vlaggen inheemse bevolking bij WK vrouwen

07.55 uur: Naast de vlaggen van organisatoren Australië en Nieuw-Zeeland zullen bij het komende wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in de stadions ook vlaggen te zien zijn van de inheemse bevolking van beide landen. Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten na een advies van een cultureel adviespanel. Het initiatief krijgt steun van de regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland.

„Dit besluit van de FIFA is een belangrijk moment voor alle Australiërs, met name de First Nations-mensen. Deze beslissing sluit aan bij de waarden van onze organisatie, waarbij diversiteit en inclusie de kern vormen van waar we als bestuursorgaan voor staan”, zegt James Johnson, bestuurder bij de Australische voetbalbond.

Het WK begint 20 juli met de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Nederland doet ook mee aan het toernooi.

Franse voetbalsters: ’We kunnen iets groots bereiken’

07.43 uur: De Franse voetbalsters beginnen met vertrouwen aan het wereldkampioenschap. „We kunnen iets groots bereiken”, zegt aanvoerster Wendie Renard. „De vorige twee WK’s kwamen we niet verder dan de kwartfinales omdat we op de cruciale momenten niet effectief genoeg waren. Zolang iedereen dezelfde visie heeft en bereid is om dezelfde kant op te gaan, kunnen we nu verder komen.”

Lang leek het erop dat Renard niet mee zou doen aan het WK. De 32-jarige verdedigster wilde niet meer spelen onder de vorige bondscoach Corinne Diacre, die in maart moest vertrekken en werd opgevolgd door Hervé Renard.

„Hij is een coach met veel ervaring die op internationaal niveau veel heeft gewonnen en ook charismatisch is”, aldus Wendie Renard, die met Frankrijk in de groepsfase tegen Jamaica, Brazilië en Panama speelt.