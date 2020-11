Jeroen Zoet tot eind december uit roulatie bij Spezia

De goalie liep deze op in zijn tweede competitieduel voor het Italiaanse Spezia, uit bij Udinese op 30 september. Daar werd hij na een uur spelen per brancard van het veld gedragen. Na meerdere medische checks, is er nu zicht op perspectief.

De 11-voudig international zal zich richten op de start van 2021. Zoet maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar de Serie A, maar al snel sloeg het noodlot toe. Inmiddels staan alle seinen weer op groen richting een volledig herstel. Spezia kent als promovendus geen verkeerde start in de Serie A. Het staat na zeven duels op de dertiende plek, met acht punten.