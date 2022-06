VIDEO Rake klappen in Dauphiné: ’Ik heb een gevaarlijke fout gemaakt’

„Dat doe je niet, hij is gek”, was Page na de etappe boos over de actie van Molano. „Het is niet omdat ik twintig jaar ben dat hij zoiets moet doen. Op tien kilometer van de meet kwam hij me plots uitschelden, omdat ik volgens hem de weg afsneed. Maar dat was helemaal niet zo. Hij heeft zich niet eens geëxcuseerd.”

Molano werd uiteindelijk door de jury gediskwalificeerd. „In de aanloop naar de finish ging het snel”, keek de Colombiaan terug op het incident. „In de heat of the moment heb ik een gevaarlijke fout gemaakt. Ik wil mijn excuses aanbieden aan Hugo en alle andere renners voor wat er is gebeurd. Ik begrijp dat ik ben gediskwalificeerd en kan alleen maar zeggen dat ik er spijt van heb en uit mijn fout zal leren.”

Naast zijn diskwalificatie kreeg Molano ook nog een boete van 2.000 Zwitserse frank én moet hij honderd UCI-punten inleveren.