KNVB: impact cyberinbraak op bedrijfsvoering niet noemenswaardig

Over de aard van de gegevens houdt de KNVB zich op de vlakte. „Waar dit uit het voorlopige onderzoek duidelijk genoeg is gebleken en waar het personen betreft heeft de KNVB reeds de betrokkenen geïnformeerd”, vervolgt de bond. „Nader onderzoek door de KNVB is momenteel nog volop gaande. Zolang verdere onderzoeksresultaten nog niet voldoende duidelijkheid verschaffen doen wij geen publieke mededelingen over het type gegevens dat is buitgemaakt.”

Over de daders en hun motieven zegt de KNVB: „De cybercriminelen hebben zichzelf bekend gemaakt als onderdeel van de Lockbit-groep. Van deze groep is bekend dat ze proberen bestanden te versleutelen en data buit te maken. Vervolgens vraagt de groep voor het ongedaan maken hiervan en het vernietigen van de buitgemaakte data een arbitrair geldbedrag.”

Of er losgeld is geëist wil de bond niet zeggen. „De KNVB doet hierover geen uitspraken of over ander eventueel contact met de cybercriminelen.”

De KNVB meldde de cyberinbraak van ruim twee weken geleden direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens en deed later ook aangifte bij de politie. De bond liet een digitaal forensisch onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.