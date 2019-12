Bomvolle weken Van Dijk en ’Gini’

Na de stadsderby tegen Everton woensdagavond moeten The Reds zaterdag in de Premier League alweer op bezoek bij AFC Bournemouth. Om drie dagen later in Oostenrijk aan te treden voor de cruciale Champions League-confrontatie met Red Bull Salzburg.

Manager Jürgen Klopp beklaagde zich al eerder over de verstikkende speelkalender. De Duitser, die vanavond met zijn elftal alweer de 23e wedstrijd van dit seizoen speelt, vindt het onverantwoordelijk en een aanslag op de lichamen van profvoetballers dat de voetbalagenda zo wordt volgepropt met wedstrijden. „We kunnen echt niet verder zo, kom op”, sprak de Duitser.

Het toppunt van waanzin vond Klopp het feit dat Liverpool op 17 én 18 december geacht wordt een wedstrijd te spelen: voor de League Cup tegen Aston Villa en daarna op het WK voor clubteams in Qatar tegen een nog onbekende tegenstander. Om die bizarre situatie het hoofd te bieden, zal de Liverpool-selectie zich moeten opsplitsen.

Om aan te geven hoe druk Van Dijk en Georginio Wijnaldum het deze maand nog krijgen: tussen 4 en 29 december speelt Liverpool nog negen wedstrijden, inclusief de finale of troostfinale van het WK voor clubteams, half december in Qatar.

Liverpool-duels:

4 dec: Everton (uit)

7 dec: Bournemouth (uit)

10 dec: Red Bull Salzburg (uit)

14 dec: Watford (thuis)

17 dec: Aston Villa (uit)

18 dec: WK clubteams (halve finale)

21 dec: WK clubteams (finale/troostfinale)

26 dec: Leicester City (uit)

29 dec: Wolverhampton Wanderers (thuis)