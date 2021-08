PSV-coach Roger Schmidt kijkt al over Johan Cruijff Schaal tegen Ajax heen

Trainer Roger Schmidt liet duidelijk blijken waar de prioriteit voor PSV ligt. „Het eerstvolgende duel is altijd het belangrijkste. Maar in die drie duels hebben we iedereen nodig”, gaf de Duitser aan dat in de prestigeslag met Ajax mogelijk enkele vaste waarden rust zullen krijgen. Hoe groot de honger naar een prijs ook is in Eindhoven, het binnenslepen van de groepsfase van de Champions League heeft de hoogste prioriteit.

Enorme fitheid

In de dubbel tegen Galatasaray viel vooral de enorme fitheid van de selectie van PSV op. Volgens Schmidt betaalt zich uit dat de club spelers rust gaf na het door corona geteisterde seizoen. De spelers kregen een individueel programma mee om toch fit aan de aftrap van het nieuwe seizoen te staan. „Daar heeft iedereen zich aan gehouden. Daarom staan we er na een korte en intensieve voorbereiding al zo goed op”, verklaarde de trainer.

Nieuwkomer André Ramalho werkte ook een dergelijk programma af. De Braziliaan is meteen al een vaste waarde voor PSV. „De trainer verwacht dat ik agressief vooruit verdedig en leiderschap toon. Dat probeer ik te brengen. Iedereen bij PSV wil zich verbeteren. Daarom werkt de aanpak van de trainer.”

Viergever in de basis

Ramalho moet het dinsdagavond tegen Midtjylland zonder Olivier Boscagli naast zich stellen. Die zit een schorsing van een wedstrijd uit. Nick Viergever lijkt zijn logische vervanger. Ryan Thomas heeft last van zijn enkel en wordt voor het duel met Ajax van zaterdag terug verwacht. De herstellende Maximiliano Romero zal eind september aansluiten bij de selectie.

