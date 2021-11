Magere zege Ajax na saai duel bij Sparta

Trainer Erik ten Hag was niet verbaasd over de verdedigende speelwijze van Sparta Rotterdam tegen Ajax. „Maar als wij het goed doen, dan levert dat niets op voor de tegenstander. Ze hoopten op een momentje”, zei Ten Hag, die zijn ploeg onlangs gelijk zag spelen tegen een zeer verdedigend Go Ahead Eagles (0-0). „Maar het is niet dat wij daar geen antwoord op hebben. We moeten gewoon geduldig blijven en veel investeren in loopacties.”

Ten Hag snapt dat het voor de televisiekijkers niet echt genieten was. „Maar dat krijg je als er een ploeg alleen maar achterin blijft staan. We hebben toch nog zes of zeven goede kansen gekregen. Dat is best veel. Als we de 2-0 wel maken, dan lopen we nog aardig uit denk ik. We hebben in mijn ogen verdiend gewonnen.”

Erik ten Hag ziet Ajax naar een magere zege kruipen. Ⓒ ProShots

In de eerste helft gebeurde lange tijd niet veel. Ajax had het meeste balbezit zonder dat het echt gevaarlijk was. Sparta startte met vijf verdedigers, vier middenvelders speelden daar vlak voor.

Danilo, die speelde in plaats van de zieke Sébastian Haller, had na bijna 10 minuten een eerste voorzichtige mogelijkheid om de score te openen, maar zijn schot belandde in de handen van Maduka Okoye. Even later moest de Sparta-doelman worden vervangen na een botsing met diezelfde Danilo. Oud-Ajacied Benjamin van Leer was zijn vervanger onder de lat.

Tien minuten voor rust was het dan toch raak voor Ajax. Op aangeven van Danilo kon Dusan Tadic de bal in het Sparta-doel tikken: 0-1. Sparta maakte voor rust weinig aanstalten om er een echte wedstrijd van te maken. Het was alleen maar verdedigen. Toch was er in de 19e minuut een prima kans voor de Rotterdammers op de openingstreffer, maar het schoot van Vito van Crooij ging voorlangs.

Vuurwerkoverlast

Het spelbeeld na rust was hetzelfde als daarvoor. Ajax had balbezit en Sparta hobbelde daar wat achteraan. Na een uur spelen moest de wedstrijd even worden gestaakt nadat er buiten het stadion vuurwerkbommen waren afgestoken. Scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot het duel uit voorzorg stil te leggen. Hij hervatte de wedstrijd zo’n 2 minuten later weer. Bij Sparta tegen Ajax zijn er vanwege de coronamaatregelen geen toeschouwers welkom, net als bij alle andere wedstrijden in de Eredivisie.

Een kwartier voor tijd begon Sparta iets meer aan te dringen na de dubbele wissel van Henk Fraser. De spitsen Mario Engels en Lennart Thy kwamen in het veld voor Emanuel Emegha en Adil Auassar. Aan de kant van Ajax kwam Davy Klaassen even later in het veld voor Danilo die kramp had. In de slotfase werd Daley Blind nog vervangen door Nicolás Tagliafico. Het maakte allemaal niks uit, want ook in de vier minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.