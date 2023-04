Basketbalschoenen Michael Jordan uit Netflix-serie ’Last Dance’ leveren recordbedrag op

Het gaat om een paar zwart-rode Nike Air Jordan 13’s, die zijn voorzien van een handtekening van Jordan.

De nu 60-jarige Amerikaan leidde Chicago Bulls in 1998 naar het kampioenschap in de NBA. Dat seizoen ging de boeken in als de ’Last Dance’, het laatste kunstje van Jordan met de Bulls. Hij pakte toen zijn zesde kampioensring met de ploeg uit Chicago. Over de carrière van Jordan verscheen in 2020 een serie op ESPN en Netflix, genaamd The Last Dance.

Sotheby’s rekende bij de online-veiling op een opbrengst tussen de 2 en 4 miljoen dollar. Het werd 2,2 miljoen dollar, iets meer dan 2 miljoen euro. Vorig jaar werd een shirt van Jordan uit dezelfde befaamde finale geveild voor 10,1 miljoen dollar. Niet eerder werd zoveel betaald voor een gedragen sporttenue. Sotheby’s veilde zo’n anderhalf jaar geleden al een paar sneakers van Jordan uit zijn eerste jaar in de NBA voor 1,5 miljoen dollar.