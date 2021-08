Premium Het beste van De Telegraaf

Nordin Amrabat werd ingepakt door AEK Athene: ’Ik heb een pijnlijke beslissing genomen’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Nordin Amrabat vervolgt zijn loopbaan bij AEK Athene.

AMSTERDAM - Nordin Amrabat (34) is voor de charmes van AEK Athene gevallen. De aanvaller had de clubs voor het uitkiezen, maar werd – zoals hij het zelf zegt – ingepakt door trainer Vladan Milojevic en de directie. „Ze hadden gewoon een goed en ambitieus verhaal”, aldus Amrabat, die in de Griekse hoofdstad een contract voor twee jaar tekende.