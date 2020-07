Verstappen verkoopt geen fabeltjes: ’Maar ik geef niet op’

Max Verstappen. Ⓒ AFP

BOEDAPEST - Max Verstappen had een mooi verhaal in petto in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije. Tenminste, voor de goedgelovigen onder zijn publiek: „Een minder power-circuit dan in Oostenrijk, vorig jaar pole position en tweede in de race, dus ik kijk er heel erg naar uit en ik denk dat we een heel goede kans maken op de zege.”