Sterkhouder verbindt toekomst aan Feyenoord

Botteghin kampt momenteel met blessureleed en volgt een revalidatieproces. Dat weerhoudt Feyenoord er echter niet van om langer in zee te gaan met de verdediger, die in 2015 overkwam van FC Groningen.

"We zijn heel blij met de contractverlenging van Eric. We zien hem als een heel belangrijke teamspeler, die door zijn onverzettelijkheid en topsportmentaliteit fantastisch bij Feyenoord past. Ook bij de medische staf is er geen enkele twijfel dat Eric minimaal zijn oude niveau weer zal halen", aldus technisch directeur Martin van Geel.

Ook Botteghin zelf is blij met zijn contractverlenging. "Ik voel me thuis bij deze club."