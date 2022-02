Premium Het beste van De Telegraaf

Zweedse schaatser slaat wild om zich heen Getalenteerde herrieschopper Nils van der Poel gooit bommetje in Oranje-kamp

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

De Zweed Nils van der Poel haalt hard uit en vindt de bemoeienissen van de Nederlandse bewegingswetenschapper Sander van Ginkel met ijsmeester Mark Messer gênant. Ⓒ ANP/HH

PEKING - De Zweed Nils van der Poel is niet alleen een buitengewone schaatser, maar ook een getalenteerde herrieschopper. Dat bleek maar weer eens toen hij op de rustdag van het olympische langebaanschaatsen een bommetje liet vallen door de Nederlandse schaatsbond (KNSB) te beschuldigen van corruptie. De kersverse winnaar van de 5 kilometer, die vrijdag ook favoriet is op de 10 kilometer, noemde zijn bevindingen zelfs het grootste schandaal in de geschiedenis van de schaatssport. Het gaat allemaal om een wetenschapper die in dienst is van de KNSB en probeert de olympische ijsmeester te beïnvloeden.