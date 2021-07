Noël van ’t End vecht tegen tranen: ’Dit staat zó ver af van wat ik voor ogen had’

Noe2l van ’t End wordt door Krisztian Toth tegen de mat gesmeten. Ⓒ EPA

TOKIO - Met dit scenario had Noël van ’t End geen seconde rekening gehouden. De 30-jarige Utrechter was er stellig van overtuigd dat hij de finale zou gaan judoën, hij was zelfs al aan het filosoferen over wie zijn tegenstander zou worden in zijn strijd om olympisch goud. In de Japanse Budokan Arena, het heiligdom van het judo én de plek waar hij in 2019 zijn wereldtitel veroverde, wilde Van ’t End slechts één ding. Maar het lot besliste anders.