KNVB blij met uitzondering voor internationals: ’Geen Ramblas-toeristen’

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport maakte bekend dat er een uitzondering op de quarantaineregels komt voor de interlands van het Nederlands elftal tegen Polen en Italië.

’Blij dat we niet achterblijven’

„We zijn blij dat onze overheid deze oplossing heeft gerealiseerd en Nederland nu niet achterblijft bij de rest van Europa. Dat is goed voor het Nederlandse voetbal en hierdoor kunnen de miljoenen fans Oranje weer in actie zien, daar hebben we met z’n allen lang naar uitgekeken”, laat de KNVB weten.

Volgens de voetbalbond volgen de topsporters met professionele begeleiding de strengste voorzorgsmaatregelen met als doel hun beroep te kunnen blijven uitoefenen. „Dat kun je niet gelijk beoordelen met toeristen die zonder noodzaak over een volle Ramblas lopen.”

Voetbal-bubble

De KNVB laat weten „de komende dagen met al onze voorzorgsmaatregelen een ’voetbal-bubble’ te creëren waarin de spelers en staf veilig en afgeschermd van buitenstaanders verblijven. Reizen gebeurt met eigen charters en bussen en iedereen wordt veelvuldig op corona getest, om te beginnen wanneer men zich bij de groep wil aansluiten.”

De voetbalbond heeft er alle vertrouwen in dat de spelers straks gezond kunnen terugkeren naar hun club. „We blijven in nauw contact met de overheid over de situatie rondom internationale wedstrijden, maatregelen die we nemen en de voorwaarden voor een definitieve regeling”, aldus de KNVB.