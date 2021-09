Premium Het beste van De Telegraaf

Felle strijd met Lewis Hamilton: ’Bij Ajax-PSV ben ik ook voor PSV’ Max Verstappen snapt gevoelens van fans: ’Denk je dat ze naar mij luisteren?’

Door Erik van Haren

Max Verstappen poseert voor een selfie Ⓒ ANP/HH

ZANDVOORT - Max Verstappen keurt eventueel boegeroep in de richting van zijn rivaal Lewis Hamilton niet goed, maar beseft dat het onvermijdelijk is. „Het is een natuurlijke reactie van fans, het belangrijkste is dat het Lewis niet uitmaakt”, stelt de Red Bull-coureur op weg naar de langverwachte race in Zandvoort.