Feyenoord met Vermeer; PSV mist tweetal

Het duo was wel met de ploeg meegereisd naar Rotterdam, maar is niet fit genoeg om te starten. In hun plaatsen starten Olivier Boscagli en Erick Gutierrez. Zoals verwacht nemen de aanvallers Bruma en Cody Gakpo weer op de reservebank plaats in Rotterdam. Ritsu Doan en Donyell Malen staan aan de aftrap van de kraker, die om 14.30 uur begint.

Bij Feyenoord staat Kenneth Vermeer na een aantal duels afwezigheid weer onder de lat. Nicolai Jørgensen begint in de spits, hij wordt geflankeerd door Steven Berghuis en Luis Sinisterra.

