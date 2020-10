Ook coronabom onder selectie PSV?

PSV-trainer Roger Schmidt. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Grijpt het coronavirus ook om zich heen binnen de selectie van PSV? In navolging van AZ, lijken ook de Einhovenaren daar ernstig rekening mee te moeten houden. Cody Gakpo en Pablo Rosario testten positief op het virus, maar trainden dinsdag (na het afnemen van de test) nog mee. Trainer Roger Schmidt was in aanloop naar het Europa League-duel tegen Granada kraakhelder over de ontstane situatie binnen zijn ploeg. „Of ik me zorgen maak over meerdere besmettingen de komende dagen? Natuurlijk”, zegt Schmidt.