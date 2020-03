Beste hockeyster ter wereld Eva de Goede stopt niet: ’Sowieso naar Tokio’

De spelmaker van Amsterdam en Oranje, die op haar zeventiende in het Nederlands elftal debuteerde voordat ze ook maar hoofdklasseduel had gespeeld, gaf een jaar geleden in de aanloop naar het gewonnen EK in Antwerpen aan na de Spelen van Tokio te willen stoppen.

’Heel erg onaf’

Het uitstellen van de Olympische Spelen naar volgend jaar leek een einde te maken aan De Goede’s jacht op haar derde olympische titel. Leek, want de beste speelster van de wereld wil ’sowieso’ naar Tokio, zo blijkt. „Het voelt heel erg onaf als ik nu zou stoppen. Ik ben met mijn team naar iets toe aan het werken en kan en wil er niet zomaar uitstappen. Ik wil dit gewoon afmaken, mét elkaar. Dat gevoel is veel sterker dan alles.”

De Goede kan in Tokio met een gouden plak, samen met Lidewij Welten, de meest succesvolle Nederlandse olympische teamsporter én meest succesvolle olympische hockeyer aller tijden worden.

Beste van de wereld

De uit Zeist afkomstige speelster won met Oranje op de Olympische Spelen tweemaal goud (2008 en 2012) en eenmaal zilver (2016), werd tweemaal wereldkampioen (2014 en 2018) en veroverde drie Europese titels (2009, 2011 en 2019). Afgelopen seizoen won ze met Amsterdam de Europa Cup voor landskampioenen én de landstitel.

Naast haar dubbele uitverkiezing tot FIH World Player of the Year, in 2018 en 20919, werd De Goede in 2012 Koninklijk onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau.