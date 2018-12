Volgens de Amerikaan zou de Zwitser enkele overwinningen te danken kunnen hebben aan een ingebouwd elektrisch motortje in zijn fiets. Gaimon ziet vooralsnog geen enkele reden om 'Draft Animals', het boek waarin hij over de beschuldigingen schrijft, uit de verkoop te halen. Cancellara had dat eerder deze week via zijn advocaten geëist.

,,In mijn boek heb ik een goed gedocumenteerd gerucht herhaald en zo heb ik dat ook weergegeven'', liet Gaimon weten. ,,Ik blijf dan ook bij mijn standpunt. Al zet je een geweer tegen mijn hoofd, dan nog zou ik achter mijn uitspraken blijven staan."

Cancellara is vaker in verband gebracht met mechanische doping. Enkele jaren geleden zoemde het gerucht ook al rond dat de Zwitser met een ingebouwd motortje enkele klassiekers op zijn naam had geschreven.

De internationale wielerunie UCI heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd vanwege de nieuwe beschuldigingen aan het adres van Cancellara.