Voormalig Gouden Bal-winnaar Luis Suárez (88) overleden

„De perfecte voetballer die met zijn talent generaties heeft geïnspireerd. Tot ziens, Luisito”, zo schrijft de Milanese club op Twitter.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De Spaanse aanvallende middenvelder was een absolute topper in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. Hij begon zijn carrière bij Deportivo La Coruna, zijn opleidingsclub, en speelde vervolgens ook voor FC Barcelona (1955-1961), Inter Milaan (1961-1970) en Sampdoria (1970-1973). Met de nationale ploeg van Spanje werd hij in 1964 nog Europees kampioen. Bij Inter won hij tweemaal de Europacup I en een keer het WK voor clubteams.

Als trainer was hij ook drie maal manager van Inter en Spaans bondscoach.