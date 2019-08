’Het is afwachten hoe Steven herstelt’

Steven Kruijswijk ziet af. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De Gran Salida van de Vuelta a España zal door Jumbo-Visma niet snel worden vergeten. De ploegentijdrit in Torrevieja draaide door een valpartij uit op een fiasco. In rit twee herstelde de ene kopman, Primoz Roglic, deels de schade, waar de andere kopman, Steven Kruijswijk, wederom tijd verloor. De Brabantse nummer drie van de Tour de France, die klaagde over knieklachten, staat na het openingsweekend al op dik twee minuten van verschillende concurrenten.