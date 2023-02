United-speler Fernandes looft Ten Hag: ’De ideeën van de trainer zitten in het team’

Voor de laatste prijs moet United terug naar 2017 en de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax. Het is in de laatste veertig jaar niet voorgekomen dat de club zo lang op een trofee heeft moeten wachten. In 2021 speelde Fernandes nog wel met de club de verloren Europa League-finale tegen Villarreal.

„Die finale is alweer lang geleden”, wist Fernandes. „Sinds ik hier ben hebben we geen andere finale meer gespeeld. Je gaat naar deze club om de mogelijkheid te hebben om prijzen te winnen en nu zijn we in een enorm goede positie.”

Ideeën

Waar United vorig seizoen onder Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick niet meedeed om de prijzen, heeft de club nu nog meerdere ijzers in het vuur. De nummer 4 van de Premier League speelt naast de League Cup ook nog in de Europa League en de FA Cup.

„De ideeën van de trainer zitten in het team, dat kun je zien. De nieuwe spelers hebben ook hun bijdrage, maar ook de spelers die zijn gebleven spelen hier een rol bij”, aldus Fernandes. „Het gaat ook om het vertrouwen. Vorig jaar hadden we nooit een reeks overwinningen waar we vertrouwen uit konden halen om te blijven gaan.”

„Het vertrouwen was laag en dat zorgt voor onzekerheid, maar ik denk natuurlijk dat het belangrijkste dit seizoen de resultaten zijn. Je krijgt meer vertrouwen.”