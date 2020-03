FC Utrecht klopt Ajax en gaat naar bekerfinale in De Kuip

De doelpunten werden gemaakt door Sander van de Streek, die al voor rust de 1-0 binnenkopte uit een vrije trap van Simon Gustafson, waarna diezelfde Gustafson na rust vanaf de penaltystip de 2-0 maakte. Voor het in crisis verkerende Ajax is het de tweede kans op een prijs die in een week tijd verspeeld wordt, nadat Getafe vorige week de Amsterdammers al uit de Europa League stootte. Tussendoor zag Ajax in de Eredivisie AZ door een zege in de onderlinge confrontatie langszij komen aan kop van de ranglijst, waardoor de strijd om de landstitel weer helemaal open is.

De klad erin bij Ajax

Eerder dit seizoen bij het bezoek aan FC Utrecht aan de Johan Cruijff ArenA was Ajax nog oppermachtig en werd de ploeg van trainer John van den Brom met 4-0 verslagen. De afgelopen maanden is er echter flink de klad in gekomen bij Ajax, dat geen schim meer is van de soepele voetbalmachine die vorig seizoen en de eerste maanden van het huidige seizoen zoveel indruk maakte.

Ajax is aan een ongekend slechte serie bezig. Sinds de thuisnederlaag tegen Willem II op 6 december van het vorige jaar heeft de ploeg van Ten Hag acht van de zestien wedstrijden verloren. Niet alleen Willem II, Valencia, Getafe en AZ (tweemaal) waren te sterk voor de Amsterdammers, maar ook FC Groningen, Heracles Almelo en woensdagavond dus ook FC Utrecht.

De thuisploeg had evenals Ajax een beroerd weekend achter de rug. Op bezoek bij RKC Waalwijk zakten de Utrechters door de ondergrens, toen ze na een vroege voorsprong de wedstrijd met de handrem erop dachten uit te kunnen spelen. Van den Brom gaf direct aan dat hij er zeker van was dat er tegen Ajax een heel ander FC Utrecht zou staan.

Kerk zorgt voor gevaar

De Amsterdamse tegenstander maakt altijd iets extra’s los in Utrecht, zowel bij de ploeg als bij het publiek. De uitverkochte Galgenwaard stond al bij de opkomst van beide teams op zijn kop en zou hartstochtelijk meeleven met de thuisploeg, die overtuigend uit de startblokken kwam. De FC Utrecht-speler die daarbij voor het meeste gevaar zorgde was de pijlsnelle Gyrano Kerk, die telkens in de diepte werd weggestuurd. Al bij de eerste de beste aanval leverde Kerk de bal af bij Gustafson, die rakelings naast schoot.

Ajax had geen grip op de fysiek sterke Kerk, die bezig is aan zijn meest productieve seizoen ooit. De Amsterdammer in Utrechtse dienst heeft er in de competitie al tien in liggen. Tijdens zijn periode bij FC Utrecht turnde Ten Hag de rechtsbuiten om tot spits, maar zelf voelde Kerk zich daar nooit helemaal op zijn gemak. Vorig seizoen onder Dick Advocaat keerde hij terug op de voor hem vertrouwde rechtsbuitenpositie en dat voelde als een bevrijding voor Kerk, die sindsdien flinke progressie heeft geboekt en voor komende zomer een van de belangrijke troeven is voor FC Utrecht om weer een klapper te maken op de transfermarkt. Ajax mocht zich gelukkig prijzen dat Kerk niet nauwkeurig was met zijn voorzetten, anders had de ploeg van Ten Hag al vroeg in de wedstrijd grote schade opgelopen.

Schot op lat Tagliafico

Ajax liet na een matige openingsfase beter voetbal zien dan de afgelopen weken het geval was, al leverde het niet heel doelgevaar op. De beste mogelijkheden waren voor Nicolas Tagliafico, wiens loeiharde schot door FC Utrecht-doelman Jeroen Zoet met de vingertoppen op de lat werd getikt, en Jurgen Ekkelenkamp. De in Zeist geboren middenvelder mocht in de Galgenwaard voor de derde keer dit seizoen in de basis beginnen (na ADO Den Haag-thuis en Telstar-uit in de KNVB-beker). Na de nederlaag tegen AZ waren Perr Schuurs en Carel Eiting hun basisplaats kwijtgeraakt. Behalve Ekkelenkamp keerde ook Edson Alvarez terug in de ploeg.

Bij FC Utrecht keerde Sean Klaiber terug van een schorsing en hadden Joris van Overeem en Jean-Christophe Bahebeck een basisplaats gekregen. In vergelijking met de zeperd tegen RKC waren Issah Abass, Kristoffer Peterson en Urby Emanuelson hun basisplaats kwijt.

Glansrol voor Gustafson

Het agressief spelende FC Utrecht speelde gegroepeerd en kwam er telkens snel uit, een strijdwijze die uitstekend uitpakte. Omdat het ontbrak aan nauwkeurigheid bij de laatste pass en in de afronding had de thuisploeg een stilstaande situatie nodig om op voorsprong te komen. Uit een vrije trap van Gustafson was het Van de Streek die de bal achter Ajax-doelman André Onana kopte. FC Utrecht had de gewenste voorsprong en Ajax moest weer in de achtervolging. Kenmerkend voor de moeizame fase waarin het team van Ten Hag zit, is dat Ajax in het restant van de wedstrijd weinig afdwong. Een paar aardige schietkansen waren er en daarbij stond FC Utrecht-doelman Zoet steeds paraat.

In de tweede helft kon FC Utrecht de marge verdubbelen toen scheidsrechter Björn Kuipers de bal op de stip legde, nadat Alvarez in het zestienmetergebied Van de Streek licht aantikte. Specialist Gustafson, die evenals Adam Maher een sterke partij speelde, benutte de buitenkans koel.

Ook met Klaas-Jan Huntelaar in de spits kwam FC Utrecht niet meer in de problemen, waardoor de eerste bekerfinale voor de Utrechters sinds het seizoen 2015/2016 een feit is. Toen verloor het door Ten Hag gecoachte FC Utrecht de eindstrijd van Feyenoord. Op 19 april krijgt FC Utrecht een nieuwe kans om de vierde KNVB-beker in de historie te pakken. Een tegenvaller is dat de ploeg dan Sean Klaiber moet missen, omdat de rechtsback die op scherp stond in de slotfase nog een gele kaart kreeg voor een overtreding op nota bene de achterlijn van Ajax. Klaiber realiseerde het zich direct en maakte de laatste minuten met tranen in zijn ogen vol.